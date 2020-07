Il sindaco di Modica e l’Asp chiedono ai cittadini clienti della escort positiva di fare il tampone (Di sabato 18 luglio 2020) Ieri sera vi abbiamo raccontato la storia della escort che aveva preso in affitto una stanza a Modica, in Sicilia, dove aveva avuto appuntamenti con diversi clienti prima di rientrare in Umbria, dove poi è risultata positiva al coronavirus. Nelle ultime ore, per evitare l’espansione di un focolaio incontrollato, le autorità territoriali di Modica e della provincia di Ragusa stanno cercando di sensibilizzare i cittadini e di fare appello alla loro responsabilità. LEGGI ANCHE > Come il caso di una escort a Modica rischia di creare un focolaio incontrollato (non solo in Sicilia) escort Modica positiva, l’appello delle ... Leggi su giornalettismo

MediasetTgcom24 : Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica https://t… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica https://t… - Alberto_Oggero : RT @MediasetTgcom24: Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica https://t… - GiuseppeBal98 : RT @MediasetTgcom24: Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Modica Modica. Fondi Regionali aiuti Covid: tempistiche per erogazione Radio RTM Modica Modica, fondi regionali aiuti Covid per buoni spesa e bonus canone affitto

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, interviene per chiarire le tempistiche di erogazione degli aiuti regionali per fronteggiare economicamente l’emergenza COVID. Sono i fondi regionali a ...

La donna positiva al Coronavirus che si è prostituita a Modica e ora ricoverata a Perugia

Una donna è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 a Foligno dopo essersi prostituita per circa due settimane a Modica in provincia di Ragusa in una casetta che aveva preso in affitto nella citt ...

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, interviene per chiarire le tempistiche di erogazione degli aiuti regionali per fronteggiare economicamente l’emergenza COVID. Sono i fondi regionali a ...Una donna è risultata positiva al Coronavirus SARS-COV-2 a Foligno dopo essersi prostituita per circa due settimane a Modica in provincia di Ragusa in una casetta che aveva preso in affitto nella citt ...