Francia, incendio nella cattedrale di Nantes. Vigili del fuoco sul posto (Di sabato 18 luglio 2020) Un incendio è scoppiato nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. “L’incendio non è sotto controllo, è in corso. È un grande incendio”, hanno spiegato i vigile del fuoco, che hanno ricevuto la chiamata alle 7.44. Sul posto sono in sessanta. Dall’edificio si innalza ora un denso fumo nero. La Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes è celebre per il suo stile gotico, è stata costruita in oltre 450 anni, dal 1434 al 1891. È classificata monumento storico dal 1862. Les pompiers déploient tous les efforts pr lutter contre le feu à la cathédrale #Nantes ... Leggi su tpi

