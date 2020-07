Fondi della Lega spariti nel nulla. Perquisita la fondazione lombarda. Nel mirino l’acquisto di un capannone a prezzi gonfiati. Definito nelle intercettazioni “una roba brutta” (Di sabato 18 luglio 2020) Prima il fermo di un imprenditore che voleva fuggire in Brasile, poi la guardia di finanza che ha bussato alla porta della Lombardia film commission. Si fa sempre più calda l’inchiesta sulla compravendita di un capannone industriale a Cormano, nel milanese, che coinvolge il fuggitivo Luca Sostegni e tre commercialisti ritenuti vicini alla Lega. Proprio ieri i finanzieri negli uffici della fondazione, a partecipazione pubblica e i cui soci sono il Pirellone e il Comune di Milano, per acquisire atti e materiale utile per il proseguo delle indagini. Si tratta di un’inaspettata accelerata che è stata impressa all’inchiesta e che sarebbe stata resa necessaria anche per le dichiarazioni rese da Sostegni e messe subito a verbale dopo il fermo. Nel fascicolo, oltre a lui, sono ... Leggi su lanotiziagiornale

