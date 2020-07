Ferrari, errori e orrori: «Ora basta» (Di sabato 18 luglio 2020) Mattia Binotto, team principal della Rossa, avverte: «Incidenti come quello in Austria non devono più capitare» Leggi su media.tio.ch

infoitsport : Ferrari, Binotto: 'Basta errori e incidenti come in Austria'. VIDEO - PaoloForte72 : @Daniele_V94 @Seawolf_IT @EDB19093037 @deadlinex Su alcune gare Ferrari top, ma globalmente durante tutto l’anno la… - Daniele_V94 : @Seawolf_IT @PaoloForte72 @EDB19093037 @deadlinex Io quando sento dire che è sempre la Mercedes la macchina miglior… - sportli26181512 : Ferrari, Binotto: 'Fiducia a tutto il team, nessuno è in discussione'. VIDEO: Il team principal della Ferrari a 'Sk… - dinoadduci : Binotto tuona: 'Basta errori, questi incidenti non devono capitare più' -