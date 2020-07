«Fate i test a costo di essere cacciati dalle mogli»: l’appello del sindaco di Modica ai clienti della prostituta positiva al Coronavirus (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)C’è allarme nella cittadina siciliana per un possibile cluster. Il personale dell’Azienda sanitaria di Ragusa è al lavoro per risalire alla catena di contatti avuti da una peruviana che di professione fa l’escort. La donna, adesso ricoverata a Foligno, Perugia, perché positiva al Coronavirus, aveva affittato un monolocale per 15 giorni a Modica dove ha ricevuto su appuntamento diversi clienti. Ha raggiunto l’Umbria prendendo un autobus da Modica a Catania e poi un treno per il Centro Italia. Arrivata a destinazione, ha manifestato i sintomi della Covid-19. Il sindaco di Modica di Italia viva, Ignazio Abbate, ha rivolto un messaggio ai suoi ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' - franci0403 : Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' - mila_lucisano : RT @HuffPostItalia: Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' - Ecate31 : RT @globalistIT: Una escort risulta positiva, il sindaco di Modica: 'Fate il test, anche se le mogli vi cacciano di casa' - jimihendrix1980 : RT @HuffPostItalia: Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' -