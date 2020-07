Escort positiva al coronavirus: caccia ai clienti in tutta Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Roberta Damiata Una Escort peruviana è risultata positiva al Covid-19 ed ora è caccia ai clienti. A scendere in campo anche il sindaco di Modica dove la donna era stata per 15 giorni per poi trasferirsi Foligno dove si è sentita male Una donna peruviana di professione Escort è stata trovata positiva al coronavirus, creando scompiglio e caccia ai clienti dal nord a sud. La donna infatti era rientrata in Umbria dopo un soggiorno di 15 giorni a Modica in Sicilia, dove aveva affittato un mini appartamento per ricevere i clienti. Successivamente si era spostata in Umbria prendendo l’autobus fino a Catania e poi un treno per Foligno, dove si è sentita male ed è stata ... Leggi su ilgiornale

