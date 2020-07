Eleonora Daniele, la dichiarazione della Rai non lascia più dubbi: cosa è stato deciso (Di sabato 18 luglio 2020) La Rai ha ufficializzato i suoi palinsesti televisivi, in vista della stagione autunnale. Tante le conferme e altrettante anche le esclusioni. Non a caso forti polemiche ci sono state da parte ad esempio di Salvo Sottile e Pierluigi Diaco, che non sono stati riconfermati alla guida dei rispettivi programmi. Una bellissima notizia riguarda invece la conduttrice Eleonora Daniele, che dopo aver avuto l’immensa felicità di diventare mamma è pronta a ritornare nel piccolo schermo. Ricorderete che la piccola Carlotta è nata lo scorso 25 maggio, qualche ora più tardi la fine della trasmissione. ‘Storie Italiane’ è quindi più che confermato ed è anche stata praticamente ufficializzata la data di inizio. Stando a quanto riferito dai vertici della ... Leggi su caffeinamagazine

giobandnere : RT @LRancera: Aspettiamo i commenti di Selvaggia Eleonora Daniele Myrta Merlino Federica Angeli. Chissa' se si inginocchieranno ? - felice_part2 : @GuidoCrosetto Certo mettere la Costamagna a condurre e come mettere Eleonora Daniele a Raiuno. Stessa cosa, ma almeno la decenza di tacere? - iamblueyes_ : RT @zapper_it: Stefano Coletta: 'Ho scelto giornalisti interni per il daytime di Rai1, c'è bisogno di parlare di sanità e ambiente'. La mat… - Novella_2000 : Ivan Cottini lancia un appello a Maria De Filippi. Poi le belle parole per Eleonora Daniele - LRancera : Aspettiamo i commenti di Selvaggia Eleonora Daniele Myrta Merlino Federica Angeli. Chissa' se si inginocchieranno ? -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Eleonora Daniele in silenzio stampa: preoccupazione per la conduttrice di Storie Italiane ControCopertina Si alza il sipario su “Donna in” ad Avezzano, sei giorni di appuntamenti tutti al femminile

Modererà la giornalista Eleonora Berardinetti. Martedì 21 alle 18 l’attenzione si sposterà su “C’era una volta un disegno”con l’illustratrice Diana Daniele Gallese. Modererà la giornalista Orietta ...

Tale e Quale Show 2020 Carlo Conti, giornalista: “Debutto previsto per…”

composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello ai quali, come nelle passate edizioni, probabilmente si aggiungeranno giurati speciali ogni venerdì. Eleonora Daniele ricondurrà Storie ...

Modererà la giornalista Eleonora Berardinetti. Martedì 21 alle 18 l’attenzione si sposterà su “C’era una volta un disegno”con l’illustratrice Diana Daniele Gallese. Modererà la giornalista Orietta ...composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello ai quali, come nelle passate edizioni, probabilmente si aggiungeranno giurati speciali ogni venerdì. Eleonora Daniele ricondurrà Storie ...