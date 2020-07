È morto il campione di Surf Derek Ho, aveva 55 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Addio al grande campione di Surf Derek Ho, il primo hawaiiano a diventare campione del mondo nel 1993. aveva cinquantacinque anni Derek Ho è morto oggi all’età di cinquantacinque anni. È stato quattro volte vincitore della “triple Crown” e due volte del “Pipe Master ma soprattutto ha avuto il merito di essere il primo hawaiiano ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo di Surf nel 1993. Derek Ho era in coma ma la famiglia ancora non ha reso noto le cause che hanno portato al decesso del campione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calcio in lutto, è morto Silvio ... Leggi su bloglive

