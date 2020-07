Calciomercato Juventus – Dalla Francia sicuri: bianconeri su Lacazette dell’Arsenal (Di sabato 18 luglio 2020) La Juventus pianifica con attenzione il suo mercato estivo. I bianconeri puntano un attaccante per aggiungere gol e qualità al reparto offensivo che, senza i guizzi di Cristiano Ronaldo e Dybala, rischia di rimanere a secco. Gonzalo Higuain è sul banco degli imputati: il rapporto di amore/odio con Sarri è ben noto, ammesso anche dallo stesso allenatore. ‘El Pipita’ era già fuori dai piani bianconeri da un anno, prima che Sarri arrivasse sulla panchina e provasse a recuperarlo. Operazione riuscita a metà. L’ex attaccante di Napoli e Milan è sacrificabile. Al suo posto, secondo il francese ‘Le 10 Sport’, potrebbe arrivare Alexadre Lacazette dell’Arsenal. I ‘Gunners’ potrebbero liberarsi del francese, meno performante rispetto ... Leggi su sportfair

DiMarzio : Alla #Juventus piace il giovane #Samardzic: la situazione #calciomercato - SkySport : Calciomercato Juventus, presi contatti per Samardzic dell'Hertha Berlino - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: #Esclusiva #LBDV ?? La #Juventus forte su #Zaniolo. Offerta monstre alla #Roma per l'azzurro. I giallorossi provano a ten… - flavioneviano : RT @BombeDiVlad: #Esclusiva #LBDV ?? La #Juventus forte su #Zaniolo. Offerta monstre alla #Roma per l'azzurro. I giallorossi provano a ten… - infoitsport : Esonero Sarri, calciomercato Juventus: se perde con la Lazio, Pirlo in pole per sostituirlo -