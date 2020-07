Borsellino: domani 28 anni dalla strage di via d'Amelio (Di sabato 18 luglio 2020) A Palermo domani si commemora la strage di via d'Amelio. A 28 anni dall'esplosione che uccise il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta. La strage avvenne due mesi dopo quella di ... Leggi su tg.la7

endlesshar : Domani sarà l’anniversario della morte di Borsellino e Palermo già piange oggi. - antopillosio : RT @tg2rai: Domani l'anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice #Borsellino e gli agenti della scorta. Al… - tg2rai : Domani l'anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice #Borsellino e gli agenti della… - SchiaffinoFlor1 : 19 Luglio 1992 – 2020. Contro la mafia nel ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta… - gpcirronis : Domani, 19luglio 2020, a Sestu, nell’ambito delle celebrazioni per il 28° Anniversario della strage di Via d’Amelio… -