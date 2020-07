Boom di casi di Coronavirus in Catalogna, 1100 in 24 ore. Allerta a Barcellona: “Non uscite” (Di sabato 18 luglio 2020) Boom di casi di Coronavirus in Catalogna. Torna l’incubo Coronavirus in Catalogna, tra le zone più colpite di Spagna dalla pandemia. Dopo l’impennata di nuovi casi, 1100 solo nelle ultime 24 ore, a Barcellona e nella sua area metropolitana il governo locale ha lanciato un appello a residenti e turisti: “State a casa, evitate le uscite, a meno che non siano essenziali, comprese quelle notturne, e gli assembramenti”. Quando il peggio sembrava essere passato, in Catalogna è tornata la paura per il diffondersi della pandemia di Coronavirus. Nella regione spagnola sono stati registrati 1100 nuovi casi nelle ultime 24, un numero mai ... Leggi su limemagazine.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus 85 bebè sotto un anno contagiati in Texas, nella contea di Neuces positivi anche altre decine di bambi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, boom di nuovi casi in Romania nelle ultime 24 ore #coronavirus - giorgio757 : RT @Massimo10489625: ???? #CORONAVIRUS VERSO LOCKDOWN NEL LAZIO DOPO ARRIVO IMMIGRATI INFETTI: BOOM DI CASI DA PAKISTAN E BANGLADESH https… - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS CORONAVIRUS, BOOM DI CASI AD HONG KONG: URGENTE BLOCCARE VOLI DALLA CINA - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS VERSO LOCKDOWN NEL LAZIO DOPO ARRIVO IMMIGRATI INFETTI: BOOM DI CASI DA PAKISTAN E BANGLADESH -

Ultime Notizie dalla rete : Boom casi Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa. Boom di nuovi casi in Romania: è il paese più colpito dei Balcani la Repubblica Crisanti: «Il virus non è morto Tamponi a chi entra in Italia»

Il professore: «I messaggi contraddittori sono alla base del boom dei focolai Zaia non mi consulta più, sto valutando se dimettermi dal comitato scientifico» padova Non c’è dubbio che voglia essere d ...

Oggi in Puglia 7 casi di Covid e nessuna vittima

In Puglia sono stati effettuati 1.776 test Covid-19 Coronavirus e registrati sette casi positivi: quattro in provincia di Brindisi, due in provincia di Lecce e uno in provincia di Bari Se ne è parlato ...

Il professore: «I messaggi contraddittori sono alla base del boom dei focolai Zaia non mi consulta più, sto valutando se dimettermi dal comitato scientifico» padova Non c’è dubbio che voglia essere d ...In Puglia sono stati effettuati 1.776 test Covid-19 Coronavirus e registrati sette casi positivi: quattro in provincia di Brindisi, due in provincia di Lecce e uno in provincia di Bari Se ne è parlato ...