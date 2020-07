Bollywood, Aishwarya Rai e la figlia ricoverate per Covid 19 (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo il marito, l'attore Abhishek Bachchan, e il suocero, la leggenda di Bollywood Amitabh Bachchan di 77 anni, anche la superstar di Bollywood Aishwarya Rai e la figlia di soli sei anni sono state ricoverate d'urgenza al Nanavati Hospital di Mumbai per l'aggravarsi delle condizioni dopo aver contratto il Covid 19. Il "Times of India" fa sapere che madre e figlia "stanno bene". Aishwarya è stata incoronata Miss Mondo nel 1994 e ha fatto il suo debutto cinematografico alla fine degli anni 90. Ha fatto numerose apparizioni sul tappeto rosso del Festival di Cannes, di cui è stata giurata, diventando uno dei volti più noti di Bollywood fuori dall'India. Leggi su ilfogliettone

