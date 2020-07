Barcellona, salgono i casi e torna lo spettro lockdown: a rischio la sfida al Camp Nou (Di sabato 18 luglio 2020) Il Barcellona confidava addirittura nell'apertura del Camp Nou ad una porzione di pubblico per la sfida al Napoli, ma i numeri allarmanti legati al Coronavirus rischiano di portare l'Uefa a riconsiderare la sua decisione, scrive il Corriere d ... Leggi su tuttonapoli

I numeri allarmanti legati al Coronavirus rischiano di portare l'Uefa a riconsiderare la sua decisione sulla sfida del Camp Nou Il Barcellona confidava addirittura nell'apertura del Camp Nou ad una ...

Kubica tornerà a guidare l’Alfa Romeo nelle Libere 1 d’Ungheria

Robert Kubica tornerà sull’Alfa Romeo C39 questo fine settimana nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria Robert Kubica tornerà sull’Alfa Romeo C39 questo fine settimana nella p ...

