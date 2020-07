Zenga: “Senza Nainggolan serve più responsabilità. Cigarini? Certe cose restano nello spogliatoio” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Il fatto che Nainggolan sia un giocatore importante non lo scopro certo io, a livello tattico, di personalità e di leadership. Senza di lui la squadra deve prendersi più responsabilità, certo. Ora abbiamo una rosa di 14-15 giocatori e con questi bisogna andare avanti fino alla fine. In serata darò i convocati e vedremo chi ci sarà. Vi dico che Oliva non lo vedremo per molte partite e che Pellegrini probabilmente ha finito il campionato. Situazione con Cigarini recuperabile? Sono cose che restano dentro lo spogliatoio, ma sottolineerei anche l’impegno di un Paloschi che anche se gioca poco, è sempre ... Leggi su alfredopedulla

