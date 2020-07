Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 12:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE Roma SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE TERRACINA SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA LUNGHE CODE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI SULLA LAURENTINA CODE TRA ARDEA E TOR SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI A FORMIA SI RALLENTA SULLA VIA DOMIZIANA IN DIREZIONE SCAURI E SULLA FLACCA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 9… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama