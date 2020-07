‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate racconta la sua verità sulla fine del rapporto con Sammy Hassan (Di venerdì 17 luglio 2020) “Ho sperato che le cose potessero andare diversamente, ma non si può costruire una storia da soli“. Con queste parole inizia la lunga lettera di Giovanna Abate, pubblicata oggi su Uomini e Donne Magazine, in cui l’ex tronista racconta la fine della sua fugace storia con Sammy Hassan. Neppure un mese di relazione e le strade dei due si sono dovute separare a causa delle differenze caratteriali e, probabilmente, anche da sentimenti differenti: Nelle ultime due settimane ho preferito prendermi del tempo per razionalizzare ciò che stava accadendo a questa mia storia che è stata stroncata sul nascere. Ho preferito non agire di impulso, non far parlare la rabbia e il dispiacere prima di aver metabolizzato. In questo mese ho sperato più volte che ... Leggi su isaechia

