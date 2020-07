Uno tsunami separò la Gran Bretagna dall’Europa: allo studio i sedimenti che la resero un’isola (Di venerdì 17 luglio 2020) Migliaia di anni fa il Regno Unito si unì fisicamente al resto dell’Europa attraverso un’area conosciuta come Doggerland e fu un’inondazione durante il medio Olocene, nota come tsunami di Storegga, a separare la massa terrestre britannica dal resto dell’Europa. Nuove prove a favore di questa teoria provengono da uno studio pubblicato sulla rivista Journal Geosciences e condotto da un team internazionale di esperti provenienti da diversi istituti di ricerca, come l’Università di Warwick, Galles, St. Trinity David, St. Andrews, Cork, Aberystwyth, Tartu, e lo Smithsonian National Museum of Natural History, che hanno studiato l’antico DNA sedimentario dei depositi nel Mare del Nord meridionale, un’area che non era stata precedentemente collegata allo tsunami, ... Leggi su meteoweb.eu

CarloCalenda : Luca siamo uno dei paesi che lavora meno in Europa, sono sempre meno quelli che lavorano, il costo del lavoro per u… - CarloCalenda : Mentre è in corso uno tsunami economico e se ne prepara uno finanziario e sociale non riusciamo a sentirci una comu… - Sergia_Fiore : #Azzolina e #Salvini che bisticciano mentre la #scuola è in stallo sono come una vecchia coppia sposata che litiga… - PicoPaperopoli : ?? #17Luglio 1998 - Uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distrugge 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, u… - Twogirlsarenoo1 : Ma che palle quelli che 'saper nuotare è la cosa più importante, non si sa mai cosa ti succede, potresti trovarti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno tsunami Fortissimo terremoto 6.9 in Papua Nuova Guinea. Esattamente 22 anni fa uno tsunami uccise 2mila persone greenMe.it Tsunami covid sull'economia, in Consiglio Toscana il punto sui fondi Ue

"Si sta abbattendo uno Tsunami sulla nostra regione e agli effetti del covid19 si sommeranno gli impatti della Brexit, spesso dimenticata, ma anche la Toscana dovrà capire meglio come poter ...

Al Bilancio mancheranno 160-200 milioni e ci vuole l’impegno dello stato, spiega l’assessore Tasca

È un’estate più calda del solito in piazza della Scala dove ha sede la Ragioneria del Comune. Il Covid-19 ha agito come uno tsunami sui conti di Palazzo Marino costringendo gli uffici a un super lavor ...

"Si sta abbattendo uno Tsunami sulla nostra regione e agli effetti del covid19 si sommeranno gli impatti della Brexit, spesso dimenticata, ma anche la Toscana dovrà capire meglio come poter ...È un’estate più calda del solito in piazza della Scala dove ha sede la Ragioneria del Comune. Il Covid-19 ha agito come uno tsunami sui conti di Palazzo Marino costringendo gli uffici a un super lavor ...