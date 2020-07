**Ue: Conte, 'no a freno d'emergenza su piani nazionali'** (Di sabato 18 luglio 2020) Bruxelles, 18 lug. (Adnkronos) - La proposta di attivare una sorta di 'freno d'emergenza' per l'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza nel caso di mancanza di consenso tra i Paesi "non" va bene all''Italia. "Io stesso ho rappresentato, nonostante la generosità dell'impegno e dello sforzo" del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, "che è una proposta che non riteniamo spendibile". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo, intorno a mezzanotte e mezza, a Bruxelles. "Ho avanzato - continua Conte - una proposta italiana alternativa, ma abbiamo ancora bisogno di lavorare". Il cosiddetto freno di emergenza "riguarda la ... Leggi su iltempo

