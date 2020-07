UBI Banca, bene Antitrust su OPS Intesa Sp (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – UBI Banca “ha appreso con favore” la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sull’offerta pubblica di scambio (Ops) promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni. L’authority – si legge nella nota ufficiale – “ha condiviso le preoccupazioni rappresentate da UBI Banca nel corso del procedimento secondo cui l’integrazione tra Intesa Sp e UBI Banca creerebbe una posizione dominante incompatibile con la disciplina Antitrust in numerosi mercati Bancari e assicurativi”. Nel caso in cui, inoltre, l’Ops non raggiungesse la soglia di adesione del 66,67%, Intesa Sp “non potrebbe garantire con certezza la dismissione ... Leggi su quifinanza

intesasanpaolo : Dichiarazioni del CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina sull'autorizzazione dell'Antitrust in merito all’Offerta Pub… - InvestingItalia : Ubi, Fondazione Banca del Monte di Lombardia aderisce a Ops Intesa - fonte - - caporix : Ma il personale di UBI BANCA chi lo ha allevato, le scimmie? Poi si lamentano quando perdono il posto di lavoro! - CorriereCitta : Intesa-Ubi, Coldiretti-Confapi “Grande banca è #OrgoglioItalia” - FIRSTonlineTwit : #Borse incagliate al dilemma Ue. Brilla #UbiBanca -