Traffico Roma del 17-07-2020 ore 20:00 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a quest’ultimo appuntamento con e luce verde al microfono Sonia cerquetani decisamente migliorata la situazione del Traffico sul Raccordo Anulare ora solo rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana sulla tangenziale est code verso San Giovanni tra Tiburtina e svincolo A24 Per quanto riguarda la via Pontina code altezza Spinaceto verso Roma centro in direzione di Pomezia a partire da Castel Romano un’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione al cavalcavia da oggi a domenica 19 luglio la circolazione della ferrovia Roma-lido sarà interrotta partire dalle 21:30 tra Acilia e Colombo durante l’interruzione potranno essere utilizzate le linee bus 040 60 70 per i dettagli di ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Mafia, estradato in Italia il narcotrafficante Bevilacqua: considerato l’uomo di Cosa Nostra in Germania. Le immagini dell’arrivo a Roma

Un mandato d’arresto europeo con l’accusa del reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti e la “fama” di essere l’uomo del narcotraffico della mafia in Germania. È ...

Operazione Irini nel Mediterraneo: la "San Giorgio" è nave ammiraglia

La missione contribuisce, inoltre, allo smantellamento del traffico di esseri umani e supporta ... di Centocelle, Roma. Il Centro satellitare dell'UE sostiene il processo decisionale e le azioni ...

