Traffico Roma del 17-07-2020 ore 19:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a quest’ultimo appuntamento con e luce verde al microfono Sonia cerquetani decisamente migliorata la situazione del Traffico sul Raccordo Anulare ora solo rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana sulla tangenziale est code verso San Giovanni tra Tiburtina e svincolo A24 Per quanto riguarda la via Pontina code altezza Spinaceto verso Roma centro in direzione di Pomezia a partire da Castel Romano un’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione al cavalcavia da oggi a domenica 19 luglio la circolazione della ferrovia Roma-lido sarà interrotta partire dalle 21:30 tra Acilia e Colombo durante l’interruzione potranno essere utilizzate le linee bus 040 60 70 per i dettagli di ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - Roma : Roma Capitale ha pianificato una serie di interventi per migliorare le #strade e potrebbero esserci disagi relativa… - romadailynews : Traffico Roma del 17-07-2020 ore 19:30: Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a quest… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-07-2020 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Ripresa del traffico aereo, a luglio raddoppia

ROMA. – Passato l’effetto del lockdown per il Covid comincia a consolidarsi una progressiva ripresa del traffico aereo sui cieli italiani. Lo certificano i dati dell’Enav, la società che gestisce il t ...

DIA “Comune Manfredonia, evidenti elementi condizionamento Ente da mafia locale e batteria foggiana”

Roma, 17 lugio 2020. “Passando alla mafia garganica, questa ‘si caratterizza per lo strettissimo rapporto col territorio, ove esercita un fortissimo potere di intimidazione e ove vengono poste in atto ...

ROMA. – Passato l’effetto del lockdown per il Covid comincia a consolidarsi una progressiva ripresa del traffico aereo sui cieli italiani. Lo certificano i dati dell’Enav, la società che gestisce il t ...Roma, 17 lugio 2020. “Passando alla mafia garganica, questa ‘si caratterizza per lo strettissimo rapporto col territorio, ove esercita un fortissimo potere di intimidazione e ove vengono poste in atto ...