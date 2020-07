Traffico Roma del 17-07-2020 ore 10:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - PLRomaCapitale : #Roma: Via del Foro Italico prossimità di Via della Foce dell'Aniene, #traffico rallentato causa #incidente in direzione Stadio Olimpico. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Latina, la Squadra Mobile maschera traffico di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio odierno i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto S. C. del ‘75 e O. S. A. del ’94 responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le attività ha ...

La Dia: Roma laboratorio criminale fra mafie «tradizionali» e locali

«La Capitale, provincia compresa, costituisce un unicum nel panorama nazionale, una sorta di “laboratorio criminale” nel quale le “mafie tradizionali proiettate” convivono ed interagiscono con associa ...

Nel pomeriggio odierno i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto S. C. del ‘75 e O. S. A. del ’94 responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le attività ha ...«La Capitale, provincia compresa, costituisce un unicum nel panorama nazionale, una sorta di “laboratorio criminale” nel quale le “mafie tradizionali proiettate” convivono ed interagiscono con associa ...