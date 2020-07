Traffico Roma del 17-07-2020 ore 08:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma da Simona Cerchiara Buongiorno sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del ex fiera di Roma code verso Caracalla e la zona di San Giovanni incidente tra la via Nomentana & viale XXI Aprile possibili ripercussioni Traffico e lavori tra il Circo Massimo e il Colosseo disagi tra via di San Gregorio e via Celio vibenna verso via Labicana in via degli Ubaldi Traffico intenso verso Valle Aurelia si rallenta da Piazza Irnerio chiusa via della Pisana all’altezza di via Dei Grimaldi deviazioni Provenendo sia da via di Bravetta sia da via San Giovanni eudes per dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Dia: per mafie gioco "investimento" pi redditizio dopo la droga

Roma, 17 lug. (askanews) - "Nel 'paniere' degli investimenti criminali, il gioco rappresenta uno strumento formidabile, prestandosi agevolmente al riciclaggio e garantendo alta redditivit: dopo i traf ...

Il gup: "Terrorismo" Lolli rinviato a giudizio

È stato rinviato a giudizio a Roma Giulio Lolli, l’imprenditore di 54 anni bolognese già titolare della Rimini Yacht, estradato a dicembre dalla Libia e accusato dalla Procura capitolina di associazio ...

