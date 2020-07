Terremoto, paura oggi in Friuli Venezia Giulia: scossa al confine con la Slovenia, avvertita anche a Udine, Gorizia e Trieste [DATI e MAPPE] (Di venerdì 17 luglio 2020) paura questa mattina in Friuli Venezia Giulia: un Terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al confine Italia–Slovenia alle 04:50:57, ad una profondità di 7 km. L’epicentro è stato rilevato a circa 17 km da Taipana e Pulfero. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Udine, Gorizia, Trieste, Cividale del Friuli, Tarcento, Tricesimo, Gradisca d’Isonzo, Tarvisio, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco (DATI “Hai Sentito il Terremoto”). Non si segnalano al momento danni a persone o cose.L'articolo Terremoto, ... Leggi su meteoweb.eu

