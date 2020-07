Setien annuncia: «Non so se sarò l’allenatore del Barcellona in Champions» (Di venerdì 17 luglio 2020) Quique Setien spaventa il Barcellona dopo il ko contro l’Osasuna: «Spero di guidare la squadra in Champions» Quique Setien ha parlato dopo la sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna nell’ultima partita di campionato. Il tecnico blaugrana ha gettato pesanti ombre sul suo futuro alla guida del Barça: le sue parole. FUTURO – «Spero di essere l’allenatore del Barcellona in Champions League, ma non lo so. Dobbiamo fare autocritica altrimenti pregiudicheremo tutto quello che abbiamo intenzione di fare. In questi mesi abbiamo cercato di migliorare, anche se tutto si riduce al successo: oggi l’avversario ha tirato tre volte segnando due goal, noi ci abbiamo provato in quindici occasioni che però non sono ... Leggi su calcionews24

