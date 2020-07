Sandra Milo: "Federico Fellini? Ecco perché non vado sulla sua tomba" (Di venerdì 17 luglio 2020) Sandra Milo e Federico Fellini sono stati molto uniti eppure l'attrice non è mai andata sulla sua tomba, Ecco il motivo. Sandra Milo in questi anni non è mai andata sulla tomba di Federico Fellini: visitare il sepolcro dove riposa il regista sarebbe un addio definitivo mentre per Sandra "Federico c'è ancora", come ha confessato durante un'intervista al Corriera della Sera 7. Sandra Milo e la figlia Debora Ergas attualmente sono inviate de La Vita in Diretta Estate, il loro viaggio alla scoperta dell'Italia è iniziato proprio da Rimini, la città di ... Leggi su movieplayer

zazoomblog : La gaffe di Sandra Milo in diretta tv sorprende Andrea Delogu - xxxsthlm : RT @amber10castle: Non c'è fine. Non c'è nessun inizio. C'è solo la passione infinita della vita Federico Fellini ?? Sandra Milo in Giulie… - francesco_terry : RT @amber10castle: Non c'è fine. Non c'è nessun inizio. C'è solo la passione infinita della vita Federico Fellini ?? Sandra Milo in Giulie… - infoitcultura : Sandra Milo gaffe hot a La Vita in Diretta: Delogu in imbarazzo - News_24it : Sabaudia sempre più regina della tv nazionale. Sotto i colpi del fascino emanato dalla città del lago sono cadute s… -