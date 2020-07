Salvini, in Puglia siamo a sostegno di Fitto (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - "siamo a suo sostegno". Lo ha detto stasera a Martina Franca (Taranto) il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito di Raffaele Fitto, il candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra. Salvini ha anche espresso l'auspicio di poter incontrare Fitto in questa tappa pugliese che durerà sino a domenica. "Ho l'orgoglio che la Lega abbia riportato il centrodestra ad essere unito dopo anni di litigi e di divisioni - ha proseguito -. Ogni regione ha la sua storia. Qui prima Vendola e poi Emiliano hanno chiuso i presidi di vita e di sicurezza. Ci sono centinaia di chilometri di ferrovia a binario unico e abbiamo contato anche i morti. C'e' una situazione di rifiuti da sistemare e c'e' una agricoltura ... Leggi su agi

