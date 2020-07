Roma, ucciso in strada 48enne: vicino di casa interrogato in caserma (Di venerdì 17 luglio 2020) Omicidio a Roma. Un uomo è stato ucciso in strada in via Sparanise, in località Spregamore. L’omicidio si è consumato questa mattina alle 10 e 50. Ad avere la peggio un 48enne, italiano, Fabio Catapano, imbianchino padre di sei figlio. L’uomo è stato raggiunto da una raffica di proiettili esplosi all’esterno della sua abitazione. Roma, … L'articolo Roma, ucciso in strada 48enne: vicino di casa interrogato in caserma Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

