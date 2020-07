Recovery Fund, via al vertice europeo. Rutte: «Meno del 50% di possibilità di accordo». Merkel: «Tutti scendano a compromessi» (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio) La due giorni del Consiglio europeo sta iniziando e le tensioni tra i leader dei 27 Paesi membri sono già trapelate alla stampa. Si scontrano, più che incontrano, due visioni sulla risposta economica da dare per uscire dall’emergenza Coronavirus. Da un lato ci sono l’Italia e i Paesi del Mediterraneo: la sponda con l’asse franco-tedesco è fondamentale per far passare la linea dei finanziamenti a cascata. Dall’altro, invece, i cosiddetti Paesi “frugali”, guidati dall’olandese Mark Rutte: Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria spingono per implementare un sistema di prestiti piuttosto che sovvenzioni. Il premier olandese, dopo aver insistito a lungo sul diritti di veto, a pochi minuti dall’inizio del primo Consiglio europeo ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza,… - PE_Italia : ?????@EP_President @DavidSassoli in conferenza stampa domani #17luglio intorno alle 11:00, dopo l’intervento al vert… - borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - silvanss3r : @matteosalvinimi USCIAMO SUBITO DA QUESTO < MANICOMIO< E LA NOSTRA ROVINA , DA QUARTA POTENZA INDUSTRIALE A ZERBINO… - silvanss3r : @GiorgiaMeloni USCIAMO SUBITO DA QUESTO < MANICOMIO< E LA NOSTRA ROVINA , DA QUARTA POTENZA INDUSTRIALE A ZERBINO D… -