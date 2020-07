Rangnick legato alla Red Bull: la società chiede un indennizzo (Di venerdì 17 luglio 2020) Il futuro di Rangnick è a tinte rossonere. Il responsabile dell’area sportiva Red Bull cerca un accordo con la società austriaca: chiesti 8 milioni Il futuro di Rangnick è abbastanza chiaro: salvo intoppi diventerà il prossimo allenatore e dirigente del Milan. Il tedesco però deve risolvere una serie di problematiche contrattuali che lo legano alla Red Bull. Riveste attualmente il ruolo di responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico. Stando alle ultime indiscrezioni e come riporta Gianluca Di Marzio, la società austriaca avrebbe chiesto un indennizzo di 7-8 milioni di euro per la separazione. Tra Rangnick e la Red Bull non ci sarà una separazione consensuale e prima di approdare in Italia ... Leggi su zon

