Raffaella Fico, due occhi non bastano. Mette tutto in primo piano: “Ce l’hai meglio di Belen” (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante il critico periodo di lockdown il numeroso popolo del web aveva perso una rilevante fonte di distrazione, accrescendo la noia e il vuoto che hanno caratterizzato per molti questi tempi trascorsi tra le mura casalinghe. Raffaella Fico, una delle vamp dello spettacolo più seguite in rete, era totalmente scomparsa e sul suo gettonato profilo Instagram non comparivano scatti bollenti da molto tempo. Probabilmente ritenendo quel tipo di pubblicazioni non adatte alla situazione problematica che si stava affrontando. Evidentemente la celebre ex gieffina, che debuttò con enorme successo al Grande Fratello nell’ormai lontano 2006, aveva deciso di prediligere un profilo più basso nel rispetto del momento storico che stava affliggendo quelle difficili giornate. Attualmente il problema è ancora una realtà nel ... Leggi su tuttivip

