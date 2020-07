Prove libere F1 GP Ungheria 2020 oggi in tv: orari e come vederle in streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) È tutto pronto all’Hungaroring per la prima giornata di attività in pista al Gran Premio d’Ungheria. Dopo il back-to-back austriaco la Formula 1 prosegue il cammino a Mogyorod con la consueta giornata di venerdì interamente dedicata alle prime due sessioni di Prove libere. Free practice 1 al via alle ore 11:00 mentre nel pomeriggio, dalle ore 15:00, il via alle libere 2. Le Prove libere del GP d’Ungheria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming anche su Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. In alternativa potrete seguire entrambe le sessioni in diretta su Sportface attraverso i live testuali aggiornati in tempo reale. GP Ungheria ... Leggi su sportface

