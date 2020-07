Pogba Juventus, dalla Spagna sicuri: il giocatore ha deciso (Di venerdì 17 luglio 2020) Pogba Juventus – La Juventus sembrerebbe sempre interessata a Pogba. Il centrocampista transalpino è da tempo sulla lista della spesa di Paratici, con quest’ultimo che non demorde nell’affare. dalla Spagna però sono sicuri: il giocatore avrebbe già deciso il suo futuro lasciando tutti i top club di stucco. Adesso cambia tutto nella corsa al calciatore. Pogba Juve: il calciatore ha deciso Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Marca Pogba avrebbe deciso di restare al Manchester United. Leggi anche: cessioni Juventus, tesoretto da 180 milioni: via Ramsey, Rabiot e altri 5 D’altra parte i red devils ... Leggi su juvedipendenza

