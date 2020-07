Pisa, tragedia sul lavoro: un operaio è morto incastrato in una macchina (Di venerdì 17 luglio 2020) A Montacchiello, nella zona industriale di Pisa, un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario durante il suo turno di lavoro Yuri Conte, operaio 48enne di Pisa è morto dopo essere rimasto incastrato in una macchina. È successo nell’impresa Giuliani, che si occupa della produzione di conglomerati e che si trova nella … L'articolo Pisa, tragedia sul lavoro: un operaio è morto incastrato in una macchina proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

