Open Fiber, Valle D'Aosta diventa smart land con rete pubblica Ftth (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Ayas, Arnad, Bard, Champdepraz, Donnas, Issogne, Rhêmes-Notre-Dame e Verrès sono i primi comuni della Regione autonoma Valle d'Aosta a disporre della rete pubblica interamente in fibra ottica, realizzata da Open Fiber nell'ambito del progetto #Bul di Infratel (in-house del Ministero per lo Sviluppo Economico), nato per colmare il digital divide delle aree bianche del Paese, ossia le aree che risultano ancora prive di collegamenti a banda ultra larga. La rete è di proprietà pubblica, Open Fiber ne curerà la gestione per i prossimi 20 anni. L'azienda guidata da Elisabetta Ripa sta realizzando in 69 comuni della Regione un'infrastruttura in modalità ... Leggi su liberoquotidiano

