Napoli, cresce il focolaio al campo rom di Secondigliano: due nuovi contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono otto complessivamente i casi di Covid-19 al campo rom di Secondigliano, sulla circumvallazione esterna. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania. Dei 49 tamponi effettuati ieri sera tardi, infatti, altri due risultano positivi e sono i tamponi di 2 persone arrivate dalla Serbia. campo rom di Secondigliano, altri due contagiati I due … L'articolo Napoli, cresce il focolaio al campo rom di Secondigliano: due nuovi contagi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CinqueColonne : Aumenta, rispetto al 2019, il ricorso ai tool di comparazione tariffe per risparmiare sui costi bancari. A servirse… - dialessandro5 : @ferrix88 @TatticamenteI @SpudFNVPN L’Inter ha sempre avuto fatturati enormi ma non sa creare una squadra da scudet… - CalcioPillole : #RomaVerona finisce 2-1. Alle reti nel 1T di Veretout e Džeko, risponde #Pessina all'inizio della ripresa. Il ritmo… - Alex_Piace : ??? #Osimhen-#Napoli, dopo l'incontro di ieri a largo di porto Cervo cresce l'ottimismo. Ci siamo ma resta da fare l… - EnzaIncostante : RT @NapoliToday: #Economia Deliveroo cresce in provincia di Napoli: arriva a Torre Annunziata, San Giorgio e Quarto -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cresce Deliveroo cresce in provincia di Napoli: arriva a Torre Annunziata, San Giorgio e Quarto NapoliToday Salvini a Sorrento, il discorso della segretaria leghista Clara Rolla: "Uomo della provvidenza"

Insulti e scritte contro Matteo Salvini nel Casertano: "Covidoso" A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, scritte spray e cartelli contro Matteo Salvini. Gli insulti sono quasi tutti legati al Covi ...

Gobbi: "Napoli troppo rilassato a Bologna. Lozano? Si è mosso tanto..."

L'ex calciatore Massimo Gobbi, attuale commentatore per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di mercoledì scorso tra tra Bologna e Napoli: "Il Bologna è cresciu ...

Insulti e scritte contro Matteo Salvini nel Casertano: "Covidoso" A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, scritte spray e cartelli contro Matteo Salvini. Gli insulti sono quasi tutti legati al Covi ...L'ex calciatore Massimo Gobbi, attuale commentatore per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di mercoledì scorso tra tra Bologna e Napoli: "Il Bologna è cresciu ...