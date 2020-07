Motorola Moto G8 Plus, smartphone di fascia media in offerta su Amazon a meno di 200 euro (Di venerdì 17 luglio 2020) Motorola Moto G8 Plus è un interessante smartphone di fascia media che offre un buon mix tra caratteristiche tecniche, autonomia e design. Tra le caratteristiche salienti dello smartphone infatti troviamo un display da 6,3 pollici ad alta risoluzione, una buona piattaforma hardware, una batteria da 4000 mAh e una tripla fotocamera posteriore di cui quella principale da 48 Mpixel, oltre a una frontale da 25 Mpixel. Ottenere tutto questo poi a un prezzo inferiore ai 200 euro lo rende particolarmente appetibile. Lo trovate infatti su Amazon, con uno sconto del 26% che abbassa il prezzo da 269,99 a 199 euro con un risparmio di 70,99 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il portale di 91mobiles svela ufficiosamente il nuovo smartphone entry-level della casa alata, il Motorola Moto E7 con alcune foto dal vivo. Già dal mese di maggio scorso abbiamo assistito alla prima ...

Motorola Moto E6 Plus Prezzi

Il Motorola Moto E6 Plus è un smartphone con sistema operativo Android, ha un display da 6.1 pollici. Il miglior prezzo disponibile online per il Motorola Moto E6 Plus è di € 107.

