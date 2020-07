Mihajlovic: “Di mercato parleremo a fine campionato. Ibrahimovic? Non so cosa succederà” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Mihajlovic, ha parlato alla vigilia della sfida di serie A contro il Milan. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Quella del secondo tempo di Napoli è stata una bella reazione dopo la gara con il Parma, con il Milan ci serve una conferma. Soprattutto mercoledì c’è stato un cambio di atteggiamento mentale che dobbiamo portare avanti il più a lungo possibile e per più partite possibili. Ibra? Quando giocavo nell’Inter e lui nella Juve in campo abbiamo litigato, poi quando è venuto a Milano abbiamo fatto amicizia complice l’origine slava in comune. Non lo so cosa succederà l’anno prossimo, al di là di tutto l’amicizia rimarrà. Speriamo che domani abbia un occhio di riguardo verso di me che sono un povero ... Leggi su alfredopedulla

