M5s blinda Sansa, ma Iv si chiama fuori (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Il Movimento 5 stelle sostiene la candidatura di Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione Liguria. Nessun passo indietro, nessuno scontro interno. I vertici pentastellati confermano e blindano l'accordo siglato con il Pd e le altre forze di centrosinistra sul nome del giornalista del Fatto Quotidiano. Scendono direttamente in campo Vito Crimi e Beppe Grillo, che smentiscono le divisioni sul nome di Sansa e ribadiscono il sì alla sua candidatura. Torna quindi, almeno per il momento, il sereno in casa M5s, dopo le insistenti indiscrezioni sulle perplessità che sarebbero state avanzate dallo stesso Grillo, e la contrarietà di Luigi Di Maio. Chi, invece, non appoggerà Sansa è Italia viva. Il 'no' viene ribadito direttamente al diretto interessato, che in un ... Leggi su agi

