Longo: “Vittoria importante, ma restiamo coi piedi per terra” – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Moreno Longo, tecnico del Torino, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni Moreno Longo, tecnico del Torino, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: «È una vittoria importante, il peso della partita era notevole. Sapevamo che vincere oggi ci poteva far avvicinare al nostro obiettivo. È giusto che la squadra abbia la percezione, siamo contenti di questo. Siamo consapevoli che dobbiamo continuare, la matematica non ci dà tranquillità. Partita da Toro? Credo proprio di sì. Abbiamo lavorato da squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

solops : Longo dedica la vittoria del Toro al piccolo tifoso morto a 10 anni facendo un esperimento - gazzettaGranata : Video – Longo: “Vittoria importante, ma restiamo coi piedi per terra” #TorinoFC #FVCG #SFT - lanzillottaserg : Longo dedica la vittoria del Toro al piccolo tifoso morto a 10 anni facendo un esperimento - solops : Longo dedica la vittoria del Toro al piccolo tifoso morto a 10 anni facendo un esperimento - quotidianopiem : Longo dedica la vittoria del Toro al piccolo tifoso morto a 10 anni facendo un esperimento -

Ultime Notizie dalla rete : Longo “Vittoria Foto di Redazione - Foto Sci Alpino Sci Alpino NEVEITALIA.IT