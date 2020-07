Lo strano caso di Salvini che regala le tessere di partito agli ex militanti della Lega Nord (Di venerdì 17 luglio 2020) Fino a qualche anno fa, essere tesserati per la Lega Nord non era così facile. Le card erano rare e non venivano distribuite a tutti quando alla guida del partito c’era Umberto Bossi. Poi, con l’avvento di Matteo Salvini, la storia è cambiata: quel movimento, nato dietro l’ideologia di una scissione padana dall’Italia, ha cambiato nome, ha modificato il simbolo, ha parzialmente rimodulato i propri slogan. E, come ultimo passo, ha iniziato a regalare tessere Lega 2020 agli ex militanti storici che, in passato, erano riusciti ad accreditarsi davanti agli occhi del Senatur. Segno di tempi che cambiano. Segno di una ricerca spasmodica di numeri. LEGGI ANCHE > La strategia social ... Leggi su giornalettismo

CarloStagnaro : [thread] E’ opportuno che il Premier @giuseppeconteit sia consigliato, su aree di policy cruciali per il paese, da… - Rinaldi_euro : Il 22 luglio presentazione del libro “Lo strano caso Italia” di ?@LucianoBarraCar? parteciperanno ?@gparagone? ?… - pietrofrigo : RT @CarloStagnaro: [thread] E’ opportuno che il Premier @giuseppeconteit sia consigliato, su aree di policy cruciali per il paese, da perso… - peppeba9 : @BeaTuseilei Buongiorno Bea noto un ginocchio quadrato caso un po strano direi di studiare da vicino la forma , che ne pensi? - PoisonUrban : RT @CarloStagnaro: [thread] E’ opportuno che il Premier @giuseppeconteit sia consigliato, su aree di policy cruciali per il paese, da perso… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Lo strano caso del Turkmenistan: il Paese con «zero casi di Covid» che ora impone le mascherine «per la... Corriere della Sera Lo strano caso di Salvini che regala le tessere di partito agli ex militanti della Lega Nord

Oggi ne parla anche Il Fatto Quotidiano, che riporta le parole della stessa giornalista che fa un breve excursus storico: «Molto strano. Nel partito di Bossi avere la tessera non era affatto facile».

Riparte la MotoGp, Marquez ha la solita fame di vittorie

JEREZ Riprendere, crescere, migliorare: sono gli obiettivi immediati dei piloti della moto, tornati in pista dopo uno stop interminabile. Il rischio che l'intera stagione saltasse è scongiurato, ma so ...

Oggi ne parla anche Il Fatto Quotidiano, che riporta le parole della stessa giornalista che fa un breve excursus storico: «Molto strano. Nel partito di Bossi avere la tessera non era affatto facile».JEREZ Riprendere, crescere, migliorare: sono gli obiettivi immediati dei piloti della moto, tornati in pista dopo uno stop interminabile. Il rischio che l'intera stagione saltasse è scongiurato, ma so ...