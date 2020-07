Inter, presentata la seconda maglia: tifosi infuriati: “E’ una tovaglia” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il portale “Footy Headlines” ha svelato la nuova seconda maglia dell’Inter per la prossima stagione. I tifosi però sono infuriati Dopo le tante polemiche suscitate dalla nuova prima maglia, con le strisce a zig zag, il portale “Footy Headlines” ha rivelato la nuova seconda maglia, che l’Inter utilizzerà per la stagione 2020-2021. E se la prima divisa aveva diviso i tifosi nerazzurri, la seconda li ha fatti infuriare. La maglia, che verrà utilizzata soprattutto in trasferta, è bianca, con strisce nerazzurre, che compongono una vera e propria scacchiera. Moltissimi tifosi Interisti si ... Leggi su zon

carloalberto52 : RT @East_10: UFFICIALE!!! Presentata la maglia Away dell'Inter per la stagione 2020/21! La doppia funzione ne fa una delle maglie più all'a… - frfederighi : RT @East_10: UFFICIALE!!! Presentata la maglia Away dell'Inter per la stagione 2020/21! La doppia funzione ne fa una delle maglie più all'a… - aammaturo : RT @East_10: UFFICIALE!!! Presentata la maglia Away dell'Inter per la stagione 2020/21! La doppia funzione ne fa una delle maglie più all'a… - kapparella : RT @East_10: UFFICIALE!!! Presentata la maglia Away dell'Inter per la stagione 2020/21! La doppia funzione ne fa una delle maglie più all'a… - AIexDeI : RT @East_10: UFFICIALE!!! Presentata la maglia Away dell'Inter per la stagione 2020/21! La doppia funzione ne fa una delle maglie più all'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter presentata Inter, presentata la seconda maglia: tifosi infuriati: “E’ una tovaglia” Zon.it Il nuovo Pes resta in panchina, niente licenze ufficiali per Milan e Inter

Niente PES 2021, quanto meno non in senso classico. Per l’iterazione annuale del suo franchise dedicato al calcio, Konami ha optato per una formula differente con eFootball PES 2021. Dal prossimo 15 s ...

Sono tovaglie o scacchiere? Le nuove maglie dell'Inter non piacciono ai tifosi

Un tempo ci si affezionava anche ai colori delle maglie, oltre che alla storia della squadra del cuore. Oggi le tradizioni vengono mantenute in vita solo dove non servono. Un po’ come la storia Patria ...

Niente PES 2021, quanto meno non in senso classico. Per l’iterazione annuale del suo franchise dedicato al calcio, Konami ha optato per una formula differente con eFootball PES 2021. Dal prossimo 15 s ...Un tempo ci si affezionava anche ai colori delle maglie, oltre che alla storia della squadra del cuore. Oggi le tradizioni vengono mantenute in vita solo dove non servono. Un po’ come la storia Patria ...