Il virus svela i limiti e la pericolosità dei leader populisti (Di venerdì 17 luglio 2020) Bolsonaro in Brasile, López Obrador in Messico, Ortega in Nicaragua, Bukele in Salvador: i presidenti autoritari sono quelli che hanno gestito la pandemia nel modo peggiore. Leggi Leggi su internazionale

generacomplotti : RT @antoniodelconte: Zangrillo svela il complotto: “Dite la verità agli italiani: il virus è scomparso” -

Ultime Notizie dalla rete : virus svela Il virus svela i limiti e la pericolosità dei leader populisti - Jon Lee Anderson Internazionale Il virus svela i limiti e la pericolosità dei leader populisti

Al contrario, ha minimizzato il pericolo definendo il virus un semplice “raffreddore” e ha risposto all’aumento del numero dei contagiati dicendo: “Prima o poi tutti dobbiamo morire”. Quando i ...

Coronavirus, dalla Campania il tampone che svela se si è positivi in soli 3 minuti

"CoVFast": dalla Campania un tampone che, in soli tre minuti, in grado di rivelare se si è positivi o no al virus Sars-Cov-2. Un'innovazione che potrebbe aprire scenari rivoluzionari, abbattendo i tem ...

Al contrario, ha minimizzato il pericolo definendo il virus un semplice “raffreddore” e ha risposto all’aumento del numero dei contagiati dicendo: “Prima o poi tutti dobbiamo morire”. Quando i ..."CoVFast": dalla Campania un tampone che, in soli tre minuti, in grado di rivelare se si è positivi o no al virus Sars-Cov-2. Un'innovazione che potrebbe aprire scenari rivoluzionari, abbattendo i tem ...