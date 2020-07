Il Psg si fa avanti per Gabriel, lui prende tempo per decidere il suo futuro (Di venerdì 17 luglio 2020) Il difensore del Lille, Gabriel Magalhaes, avvicinato da giorni al mercato del Napoli, in uno scambio con Ounas, ha deciso di prendere ancora tempo per decidere del suo futuro dopo che il Psg si è fatto avanti in concorrenza con Napoli ed Everton. Lo scrive Sky Sports Uk. “Il 22enne si aspettava di prendere una decisione questa settimana, ma i campioni di Francia hanno mostrato interesse in ritardo e rimandato la prossima mossa nella sua carriera”. Anche questa trattativa rischia di complicarsi, per il club azzurro. L'articolo Il Psg si fa avanti per Gabriel, lui prende tempo per decidere il suo futuro ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Il Psg si fa avanti per Gabriel, lui prende tempo per decidere il suo futuro Lo scrive Sky Sports Uk. Il difensore… - Dalla_SerieA : Juve-Jorginho: avanti. Ma Paratici ha un piano B: Locatelli - - PSG75015 : RT @passione_inter: ?? #Mercato - Milan #Skriniar non è più incedibile! Il difensore slovacco infatti in estate potrebbe partire e l'#Inter… - passione_inter : ?? #Mercato - Milan #Skriniar non è più incedibile! Il difensore slovacco infatti in estate potrebbe partire e l'… - Infermiere84 : Ma solo io sono decisamente convinto del fatto che l’#Atalanta prenderà una bella imbarcata contro il #Psg? Già me… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg avanti Champions League, Atalanta ai quarti contro il Psg. Se avanti Juve contro Real Madrid o City e Napoli contro Chelsea o Bayern la Repubblica TMW - Juventus in pressing su Calafiori, bianconeri avanti nella corsa al talento della Roma

La Juventus fa sul serio per Riccardo Calafiori, talento in forza alla Roma. Come riportato da TMW, il club giallorosso gli ha proposto il rinnovo di contratto a cifre superiori ma per adesso è stallo ...

Palette in PPS rinforzato con fibra di vetro per pompe rotative

Il PPS rinforzato al 40% con fibra vetro Larton G/40 di Lati viene impiegato da VP Plast per stampare le palette installate sul rotore delle pompe rotative di Mouvex, azienda francese del gruppo PSG c ...

La Juventus fa sul serio per Riccardo Calafiori, talento in forza alla Roma. Come riportato da TMW, il club giallorosso gli ha proposto il rinnovo di contratto a cifre superiori ma per adesso è stallo ...Il PPS rinforzato al 40% con fibra vetro Larton G/40 di Lati viene impiegato da VP Plast per stampare le palette installate sul rotore delle pompe rotative di Mouvex, azienda francese del gruppo PSG c ...