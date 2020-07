Formula 1 – Concluse le FP1 del Gp dell’Ungheria: Hamilton davanti a tutti, ma occhio alle Ferrari [TEMPI] (Di venerdì 17 luglio 2020) Archiviato il doppio appuntamento in Austria, la Formula 1 si sposta in Ungheria. Le FP1 del Gp magiaro hanno confermato il tren degli scorsi weekend, con la doppietta Mercedes, anzi… il poker. Perchè se ormai siamo abituati a vedere Lewis Hamilton (primo, 1:16.003) e Valtteri Bottas (secondo) a giocarsi le prime posizioni, potrebbe diventare un’abitudine anche vedere le Racing Point (praticamente la copia delle Mercedes 2019) di Perez e Stroll in zona podio. alle loro spalle si piazza un buon Daniel Ricciardo che precede le Ferrari di Vettel e Leclerc, miglioratesi nel finale, seppur ancora ben lontane da un pazzesco Hamilton, ma comunque davanti a Max Verstappen.L'articolo Formula 1 – Concluse le FP1 ... Leggi su sportfair

Imola, 17 luglio 2020 - Tutto in pochi giorni: dentro o fuori. La difficile trattativa per ottenere un inedito terzo Gp stagionale di F1 in Italia, che in questi due mesi ha vissuto di alti e bassi, è ...

