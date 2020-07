F1, GP Ungheria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Vettel davanti sul bagnato (Di venerdì 17 luglio 2020) Cade la pioggia sull’Hungaroring e in condizioni di bagnato è Sebastian Vettel a registrare il giro più veloce. Per la prima volta in questo Mondiale al termine di una seconda sessione di libere è una Ferrari a guidare la classifica in 1’40″464. Trattasi, però, di una classifica piuttosto ridotta poiché nel pomeriggio piovoso soltanto 13 piloti hanno registrato un tempo. Seconda posizione per Valtteri Bottas a soli due millesimi, poi la McLaren di Carlos Sainz e le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Decima l’altra Rossa di Charles Leclerc mentre rimane ai box Lewis Hamilton, in pista per un solo installation lap. Appuntamento rinviato alla terza sessione di libere domani alle 12:00, poi dalle 15:00 la qualifica con ... Leggi su sportface

