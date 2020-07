Eurozona, inflazione giugno confermata in accelerazione (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – confermata in recupero l’inflazione dell’Eurozona nel mese di giugno. Secondo l’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo sono saliti allo 0,3% su base tendenziale, come stimato nella stima flash. Nel mese precedente si era registrato un incremento dello 0,1%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,3%, in linea con il consensus, dal -0,1% del mese precedente. L’inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dello 0,8% su base annua, in linea con il consensus (+0,9% nel mese precedente) mentre evidenzia una crescita dello 0,3% su base mensile dopo la variazione nulla del mese precedente. Nell’intera Unione Europea, ... Leggi su quifinanza

