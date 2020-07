Ergastolo ostativo: la relazione dell'Antimafia (Di venerdì 17 luglio 2020) Quale futuro per l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziarioL'importanza storica dell'Ergastolo ostativoLa relazione della Commissione Antimafia sull'Ergastolo ostativoQuale futuro per l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziarioTorna su"Questo è un importante risultato, l'Antimafia deve continuare su questa strada e su questo impegno trasversale", con queste parole l'on. Stefania Ascari (M5S) sintetizza l'esito del lavoro effettuato dalla Commissione parlamentare Antimafia, a cui ha fatto seguito una relazione presentata a Palazzo Chigi avente ad oggetto l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Questa norma è stata ... Leggi su studiocataldi

