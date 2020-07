È morto Filippo De Luigi, regista de La Dottoressa Giò. Il commosso ricordo di Barbara d’Urso (Di venerdì 17 luglio 2020) È morto all’età di 81 anni Filippo De Luigi, regista che portò al successo La Dottoressa Giò dirigendo Barbara d’Urso nel film e nelle prime due stagioni della serie tv. A darne notizia è la stessa conduttrice e attrice, che nelle story di Instagram commenta: “Dolore. Punto.” dedicandogli anche un post: “Oggi mood un po’ triste. Un angelo in più in cielo”. Chi era Filippo De Luigi regista, attore e sceneggiatore veneziano, ma pergolese di adozione, Filippo De Luigi conobbe la città dei Bronzi negli anni ’97 e ’98, quando vi diresse la seconda serie della fiction La Dottoressa ... Leggi su tvzap.kataweb

