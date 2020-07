Di Berardino: forse a ottobre programma ‘Torno Subito’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Nel prossimo mese di ottobre 2020 se la situazione epidemiologica del Covid19 restera’ sotto controllo e le condizioni anche a livello internazionale lo permetteranno la Regione Lazio, con DiSCo come soggetto attuatore, e’ pronta a dare avvio alla settima edizione di Torno Subito. Si tratta del programma della Regione Lazio finanziato con fondi a valere sul Por FSE 2014-2020 che sostiene i ragazzi nelle esperienze di studio e lavoro fuori Regione, riconosciuto nel 2019 come best practice italiana nell’ambito di uno studio dedicato alla mobilita’ professionale in Europa redatto dall Commissione Europea.” “Nella scorsa edizione furono 1266 i progetti approvati grazie a uno stanziamento di 15 milioni di euro. In quell’occasione, come gia’ nelle precedenti, i giovani tra i 18 e 35 anni ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Berardino forse Di Berardino: forse a ottobre programma 'Torno Subito' RomaDailyNews Serie A, 33^ giornata: Juve ma che fai? Milan sempre più su, sale anche l’Inter

SERIE A 33 GIORNATA – Forse c’è ancora una lotta scudetto in Serie A. E’ questo quello che è emerso dall’ultima giornata di Serie A, la numero 33. Sì perchè la Juventus ha strappato solo un pareggio a ...

Calciomercato Sassuolo: Chiellini sogno di Carnevali

Il Sassuolo è una società in continua crescita con ambizioni importanti. La dirigenza neroverde, nonostante la perdita del presidente Giorgio Squinzi, ha un progetto da portare avanti e sicuramente tr ...

SERIE A 33 GIORNATA – Forse c’è ancora una lotta scudetto in Serie A. E’ questo quello che è emerso dall’ultima giornata di Serie A, la numero 33. Sì perchè la Juventus ha strappato solo un pareggio a ...Il Sassuolo è una società in continua crescita con ambizioni importanti. La dirigenza neroverde, nonostante la perdita del presidente Giorgio Squinzi, ha un progetto da portare avanti e sicuramente tr ...